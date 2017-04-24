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Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Штраф за дешевый лари

«Интер РАО» грозит Грузии судом

Структуры энергохолдинга начали инвестиционный спор из-за компенсации в связи с обесценением лари
Тарифы для «Храми-1» оказались не такими, как ожидала «Интер РАО»
Тарифы для «Храми-1» оказались не такими, как ожидала «Интер РАО»
Артем Голощапов / Photoxpress

Нидерландские структуры «Интер РАО» Gardabani Holdings B.V. и Silk Road Holdings B.V. уведомили власти Грузии об инвестиционном споре. В письмах от 14 апреля на имя президента Грузии Георгия Маргвелашвили, министра иностранных дел Михаила Джанелидзе, министра юстиции Теа Цулукиани и министра энергетики Кахабера Каладзе компании сообщают о существовании спора, вызванного нарушением Грузией своих обязательств международного договора между Грузией и Нидерландами о стимулировании и взаимной защите интересов («Ведомости» ознакомились с копиями писем). Представитель «Интер РАО» подтвердил отправку писем. Запросы, направленные в пресс-центр президента Грузии и министерств, остались без ответа.

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