Производители обуви Bally и Jimmy Choo выставлены на продажу

Их владелец, холдинг JAB, решил сосредоточиться на кофейном бизнесе

Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Кофе перспективнее обуви

Британская марка дизайнерской обуви и аксессуаров Jimmy Choo и швейцарский бренд Bally выставлены на продажу, сообщил «Ведомостям» представитель JAB Holding. От других комментариев он отказался.