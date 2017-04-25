Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Кофе перспективнее обуви

Производители обуви Bally и Jimmy Choo выставлены на продажу

Их владелец, холдинг JAB, решил сосредоточиться на кофейном бизнесе
Культовый обувной бренд Jimmy Choo популярен среди голливудских знаменитостей
Культовый обувной бренд Jimmy Choo популярен среди голливудских знаменитостей
John Sciulli / AFP

Британская марка дизайнерской обуви и аксессуаров Jimmy Choo и швейцарский бренд Bally выставлены на продажу, сообщил «Ведомостям» представитель JAB Holding. От других комментариев он отказался.

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