Петербургский тракторный завод за два года инвестирует в производство почти 4 млрд руб. и удвоит выпуск

Спрос на российскую сельхозтехнику существенно возрос благодаря мерам господдержки
Е. Кузьмина / Ведомости
АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ, входит в ОАО «Кировский завод») в 2017 г. планирует вложить в модернизацию производства 2 млрд руб., сообщил директор предприятия Сергей Серебряков. Инвестиции нужны в том числе для производства тракторов четвертого тягового класса, добавил он, уточнив, что их запуск в серию планируется уже в этом году после испытаний, которые завершатся к середине лета.