Промышленность
Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Тракторы на субсидиях

Петербургский тракторный завод за два года инвестирует в производство почти 4 млрд руб. и удвоит выпуск

Спрос на сельхозтехнику растет благодаря бюджетным субсидиям
Спрос на российскую сельхозтехнику существенно возрос благодаря мерам господдержки
Спрос на российскую сельхозтехнику существенно возрос благодаря мерам господдержки
Е. Кузьмина / Ведомости

АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ, входит в ОАО «Кировский завод») в 2017 г. планирует вложить в модернизацию производства 2 млрд руб., сообщил директор предприятия Сергей Серебряков. Инвестиции нужны в том числе для производства тракторов четвертого тягового класса, добавил он, уточнив, что их запуск в серию планируется уже в этом году после испытаний, которые завершатся к середине лета.

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