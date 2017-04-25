Петербургский тракторный завод за два года инвестирует в производство почти 4 млрд руб. и удвоит выпуск

АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ, входит в ОАО «Кировский завод») в 2017 г. планирует вложить в модернизацию производства 2 млрд руб., сообщил директор предприятия Сергей Серебряков. Инвестиции нужны в том числе для производства тракторов четвертого тягового класса, добавил он, уточнив, что их запуск в серию планируется уже в этом году после испытаний, которые завершатся к середине лета.

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