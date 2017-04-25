Saudi Aramco недосчиталась $500 млрд

После того как принц Салман в начале 2016 г. назвал оценку в $2 трлн, специалисты как в самой Saudi Aramco, так и со стороны пытались понять, откуда он взял эту цифру. Представитель компании назвал ее в разговоре с WSJ «нереалистичной и сносящей крышу»

Руководители Saudi Aramco сообщили представителям королевского двора о проблеме, возникшей при подготовке первичного размещения акций саудовского нефтяной госкомпании: скорее всего, она будет стоить по крайней мере на $500 млрд меньше, чем раньше заявляло правительство.

Заместитель наследного принца Мухаммад ибн Салман аль-Сауд, который отвечает за реорганизацию экономики с целью снизить ее зависимость от нефти, ранее неоднократно заявлял, что рыночная капитализация в результате IPO может составить около $2 трлн. Однако по словам людей, знакомых с ситуацией, у специалистов, занимающихся подготовкой сделки, не получается разработать сценарий, при котором Saudi Aramco стоила бы больше $1,5 трлн, даже с учетом недавно объявленного снижения налогов, которые она должна будет платить как публичная компания, и других мер, которые есть у правительства в запасе, чтобы сделать ее более привлекательной для инвесторов.