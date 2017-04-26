Компания из порта Усть-Луга купила два буксира у голландской Damen

ООО «Балтийское морское буксирное агентство» (БМБА) приобрело два буксира у судостроительной компании Damen Shipyards Group. Сегодня суда были введены в эксплуатацию. Их мощность - 5000 л. с., они предназначены для судов любого водоизмещения, которые требуют эскортирования, говорит гендиректор БМБА Константин Гончаров. Стоимость сделки стороны не раскрывают, Гончаров говорит, что она значительно превышает 10 млн евро. Компания использовала собственные средства и средства партнеров, банковских займов не было, утверждает он.

Буксиры изготовлены в Китае на верфи Damen: это голландские суда, построенные китайскими руками, говорит Петер Анссемс, менеджер по продажам Damen Shipyards Gorincheim. Damen проектирует и строит буксиры, катера, высокоскоростные и грузовые суда. Головной офис находится в Голландии, в группу входят около 40 судостроительных и судоремонтных верфей.

Владелец БМБА - ОАО «Транспортно-логистический комплекс», в числе совладельцев которого, по данным Росстата, Леноблимущество (17%) и РЖД (5%). Агентство работает в порту Усть-Луга, с учетом новых судов у него шесть больших буксиров и два вспомогательных. По словам Гончарова, до сих пор оно заказывало суда на заводе «Пелла» в Ленинградской области. «В середине 2016 г. мы попросили построить буксиры у «Пелла», но завод в то время не смог этого сделать, и мы обратились в Damen», - рассказывает Гончаров. БМБА - частная компания и может выбирать иностранных поставщиков, добавляет он. По словам Гончарова, буксиры будут обеспечивать рост грузопотока в порту Усть-Луга: «Здесь будет построен завод СПГ, который в будущем вызовет увеличение судозаходов». При благоприятных экономических показателях БМБА планирует закупить еще два буксира поменьше, говорит Гончаров.

«Пелла» не получала никаких официальных предложений от БМБА на строительство судов, говорит представитель завода. Выручка «Пеллы» в 2016 г. - 4,3 млрд руб., убыток - 625,6 млн руб. Одна из причин убытка - неполное авансирование по объектам гособоронзаказа. В 2017 г. завод планирует резко увеличить объем коммерческих заказов, рентабельность которых выше, чем государственных.

В 2016 г. грузооборот порта Усть-Луга вырос на 6% до 93 млн т. К 2025 г. он должен увеличиться до 180 млн т, по прогнозам ОАО «Компания «Усть-Луга» (девелопер и управляющая компания порта). В порту действуют три буксирных компании. «Компания «Усть-Луга» - учредитель БМБА. Выручка БМБА в 2015 г. - 694 млн руб., чистая прибыль - 183 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».

Е. Егоров / Ведомости 1/3 Е. Егоров / Ведомости 2/3 Е. Егоров / Ведомости 3/3

Новые буксиры называются «Кижуч» и «Черная барабулька». Названия придумали председатель совета директоров «Компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит и сенатор Вадим Тюльпанов: «Это была их шутка: «Черная барабулька» - это пиратское судно, пираты грабили богатых и отдавали деньги бедным», - рассказывает Гончаров. Вадим Тюльпанов скончался в начале апреля из-за перелома основания черепа: он поскользнулся в бане и ударился головой. Израйлит находится под арестом: он обвиняется в хищении 93 млн руб. в рамках контракта на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга. Супруги Тюльпанова и Израйлита стали крестными матерями буксиров.

Стоимость каждого буксира гендиректор агентства Infranews Алексей Безбородов оценивает примерно в $10 млн. По его словам, почти вся стоимость буксира складывается из двигатели и электроники: «Ни то ни другое не производят в России, поэтому «Пелле» бы все равно пришлось их закупать их за рубежом; конечная цена на буксир была бы не ниже, чем у Damen».