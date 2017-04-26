«Русгидро» подвели подрядчики

«Русгидро» не смогла должным образом организовать претензионную работу с подрядчиками, несмотря на системное несоблюдение ими сроков работ. Такой вывод сделали аудиторы Счетной палаты по итогам предварительной проверки использования выделенных «Русгидро» бюджетных средств на строительство четырех тепловых электростанций на Дальнем Востоке.

Эти работы «Русгидро» ведет с 2012 г. В конце 2016 г. был введен первый объект — вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, правда, в день проверки в феврале 2017 г. акт фактического завершения работ не был подписан, отмечают аудиторы. С ним не согласен представитель «Русгидро». Акт приемки работ по Благовещенской ТЭЦ был подписан в декабре 2016 г., говорит он. Запуск первой очереди Якутской ГРЭС-2 ожидается в этом году, ТЭЦ в Советской Гавани и первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 — в 2018 г. До этого были установлены более ранние сроки, но компания их не выполнила и добилась отсрочки.

Сроки ввода были пропущены из-за необходимости выстраивания новой системы банковского и инженерного контроля, исключающей нецелевой расход бюджетных средств, говорит представитель «Русгидро», до этого действовали ограничения на использование выделенных 50 млрд руб., которые были сняты в декабре 2014 г. Также компании пришлось срочно искать новых генпроектировщиков, так как предыдущие не справились со своей работой в срок.

Стоимость проекта оценивалась в 65 млрд руб., из которых 50 млрд руб. «Русгидро» получила от государства в рамках допэмиссии. Позже оценка выросла до 87 млрд руб. Как следует из скорректированной инвестрограммы «Русгидро», на Якутскую ГРЭС-2 осталось потратить 11,6 млрд руб., на Сахалинскую ГРЭС-2 — 22,1 млрд руб., на ТЭЦ в Советской Гавани — 8,43 млрд руб. Проверка не затронула ТЭЦ в Советской Гавани и Сахалинскую ГРЭС-2, эти объекты будут проверены к осени 2017 г., сказал «Ведомостям» представитель Счетной палаты.

В ходе проверки Счетная палата обнаружила нарушения в части приемки не соответствующего установленным характеристикам оборудования, увеличения стоимости поставленного оборудования из-за смены производителя, нарушения сроков перечисления авансов и выполнения работ, отсутствие банковских гарантий.

Всего по Благовещенской ТЭЦ и Якутской ГРЭС-2 было выставлено 29 претензий в адрес генподрядчика, но удовлетворена только одна, касающаяся общего нарушения охраны труда, отмечается в сообщении Счетной палаты. Аудиторы также отметили неготовность регионов к приему мощности с Благовещенской ТЭЦ и Якутской ГРЭС-2. За нарушение обязательств «Русгидро» должна заплатить штрафы в федеральный бюджет.

«Русгидро» ведет работу с генподрядчиками по соблюдению графиков, а части работ были лишены подрядчики, оказавшиеся в сложном финансовом положении. Управление стройками с ноября 2016 г. осуществляется непосредственно «Русгидро», что позволило оптимизировать управление и усилить контроль. Генподрядчиком на строительстве Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской ГРЭС-2 является «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга, на ТЭЦ в Советской Гавани — группа «Сумма» Зиявудина Магомедова. Их представители на запросы не ответили. Ранее гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов говорил, что компания будет подавать в суд на подрядчиков за нарушение сроков.

На конец 2016 г. из выделенных из федерального бюджета на строительство 50 млрд руб. было потрачено 40,9 млрд. Остальная сумма размещена на депозитах, сообщает Счетная палата. Таким образом, строительство велось только за счет бюджетных средств, делают вывод аудиторы. Помимо бюджетных средств «Русгидро» вкладывает в строительство и собственные деньги, говорит представитель компании.

В связи с тем, что это не проекты по договорам о предоставлении мощности и у них нет гарантированной нормы доходности на заданный период, а экономика дальневосточных активов не совсем очевидна из-за отсутствия долгосрочных тарифных решений, у «Русгидро» нет четкой экономической мотивации как можно быстрее запустить эти станции кроме обязательств перед государством, считает аналитик Raiffeisenbank Федор Корначев.