ФАС установила будущему терминалу в Хабаровске повышенный тариф на пять лет

Приказ об установлении для АО «Международный аэропорт Хабаровск» (МАХ, 100%-ная «дочка» Хабаровского аэропорта, созданная для строительства нового терминала) долгосрочного тарифа на 2019–2023 гг. 24 апреля подписал руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев, рассказал председатель совета директоров и основной владелец Хабаровского аэропорта Константин Басюк. Впервые в отрасли тариф установлен не для существующего, а для будущего субъекта естественной монополии – для этого потребовалось внести изменения в правительственные нормативные акты, над этим работали ФАС, Минтранс, Минвостокразвития и Минэкономразвития, курировал процесс вице-премьер Юрий Трутнев, говорит Басюк.

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