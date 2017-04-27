«Газфонд», УК Газпромбанка, РКИФ и «Транснефть инвест» стали акционерами «Транснефти»

НПФ «Газфонд – пенсионные накопления» совместно с «Газпромбанк – управление активами» и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) приобрели акции «Транснефти», сообщил «Газфонд – пенсионные накопления» в среду после закрытия торгов на Московской бирже. Часть купила и структура «Транснефти». Доля «Транснефть инвеста», управляющего активами корпоративного пенсионного фонда, а также частью свободных денежных средств компании, в приобретенном пакете акций не превышает 30%, сказал «Ведомостям» представитель «Транснефти». Росимуществу принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78,1% уставного капитала), привилегированные акции (21,9%) распределены среди миноритариев. В конце марта на Московской бирже было продано 1,1 млн привилегированных акций (71%) «Транснефти». Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича. Сумма сделки составила 169,7 млрд руб. Распределение долей новых собственников не раскрывается.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров