Промышленность
Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: «Мечел» снова в прибыли

«Мечел» впервые с 2011 года получил чистую прибыль по итогам года

Компания заработала 7,1 млрд рублей. Но выплате дивидендов могут помешать обязательства перед кредиторами
Акционеры «Мечела» не видели прибыли с 2011 г.
Акционеры «Мечела» не видели прибыли с 2011 г.
ОАО Мечел

По итогам 2016 г. выручка «Мечела» составила 276 млрд руб., EBITDA – 66,2 млрд руб., чистая прибыль – 7,1 млрд руб. (год назад убыток был 115,2 млрд руб.), следует из отчета компании по МСФО.

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