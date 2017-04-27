Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: «Мечел» снова в прибыли

«Мечел» впервые с 2011 года получил чистую прибыль по итогам года

Компания заработала 7,1 млрд рублей. Но выплате дивидендов могут помешать обязательства перед кредиторами

Виталий Петлевой

/ Ведомости