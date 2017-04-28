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Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Руки прочь от трубы

«Транснефть» предъявила претензии ФАС

Компания обвиняет службу в неправомерном вмешательстве в ее деятельность в интересах третьих лиц
Николай Токарев (слева) обвинил ФАС в лице Игоря Артемьева (справа) в нанесении ущерба интересам и репутации «Транснефти»
Николай Токарев (слева) обвинил ФАС в лице Игоря Артемьева (справа) в нанесении ущерба интересам и репутации «Транснефти»
Евгений Разумный / Ведомости

В минувшую среду, 26 апреля, президент «Транснефти» Николай Токарев написал письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву, в котором подверг жесткой критике работу ведомства. Недавние действия чиновников «целевым образом направлены на дестабилизацию работы «Транснефти», пишет топ-менеджер («Ведомости» ознакомились с документом).

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