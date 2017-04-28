Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Руки прочь от трубы

«Транснефть» предъявила претензии ФАС

Компания обвиняет службу в неправомерном вмешательстве в ее деятельность в интересах третьих лиц

Галина Старинская

/ Ведомости