«Транснефть» предъявила претензии ФАС

Николай Токарев (слева) обвинил ФАС в лице Игоря Артемьева (справа) в нанесении ущерба интересам и репутации «Транснефти»
Евгений Разумный / Ведомости
В минувшую среду, 26 апреля, президент «Транснефти» Николай Токарев написал письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву, в котором подверг жесткой критике работу ведомства. Недавние действия чиновников «целевым образом направлены на дестабилизацию работы «Транснефти», пишет топ-менеджер («Ведомости» ознакомились с документом).