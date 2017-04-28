Кирилл Шамалов мог заработать $2,21 млрд на акциях «Сибура»

Основной владелец «Новатэка», совладелец «Сибура» Леонид Михельсон увеличил долю в «Сибуре», выкупив 17% акций у Кирилла Шамалова. Об этом говорится в сообщении компании. Исходя из оценки «Сибура» для сделки с Sinopec, Шамалов мог заработать $2,21 млрд.

«Сибур» получил уведомление, что 25-27 апреля состоялись несколько сделок с акциями компании. ООО «Траст» Михельсона приобрело 17% акций компании у принадлежащего Шамалову ООО «Яуза 12», а также увеличило до 99.9% свою долю в уставном капитале ООО «Олефининвест», которому принадлежит 34,08% акций компании. Председатель совета директоров «Сибура» Тимченко вышел из состава участников «Олефининвеста», получив свой пакет акций «Сибура» в прямое владение и увеличив его на 2,7%.

Теперь структура владения «Сибуром» выглядит так: Михельсону принадлежит 48,5%, Тимченко — 17%, бывшему и нынешнему менеджменту «Сибура» - 10,6%, Sinopec — 10%, Silk Road Fund — 10%, Шамалову — 3,9%.

«Сибур» является одной из самых быстроразвивающихся нефтехимических компаний в мире, успешно реализует ряд крупномасштабных инвестиционных проектов, имеет долгосрочную стратегию развития. Консолидация дополнительного пакета акций обусловлена планами по привлечению новых партнеров для наращивания промышленного потенциала компании», - приводятся в сообщении «Сибура» слова Михельсона.

С начала 2016 г. Михельсон снижал долю в «Сибуре». Зимой 2016 г., после того как 10% «Сибура» купила китайская Sinopec, доля Михельсона сократилась на 7%. Сумма сделки с Sinopec, по словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, должна была составить $1,3 млрд. Выходит, Михельсон мог заработать около $910 млн. После продажи еще 10% Silk Road Fund доля Михельсона снизилась еще на 8,99% (если оценка компании была такой же, как для сделки Sinopec, то такой пакет мог стоить $1,17 млрд).

Исходя из оценки «Сибура» для сделки с Sinopec, проданные Шамаловым акции могли стоить $2,21 млрд. Сын давнего знакомого президента Владимира Путина, соалвдельца банка «Россия» Николая Шамалова Кирил купил 17% «Сибура» у Тимченко в 2014 г. Тогда Шамалов-младший работал заместителем председателя правления «Сибура» и по опционной программе у него уже было 4,3% акций компании. После сделки с Тимченко доля Шамалов выросла до 21,3%. Шамалов покупал акции на кредитные средства. Сумма сделки не раскрывалась.