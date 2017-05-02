Агропром
Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Адыгейский сыр защитил название

Адыгейский сыр на всю Россию не делится

Производить его по-прежнему можно только в Адыгее, решил суд
Если использовать только ручной труд, то придется прекратить выпускать сыр в промышленных масштабах
Если использовать только ручной труд, то придется прекратить выпускать сыр в промышленных масштабах
Владимир Смирнов / ТАСС

Четырем производителям сыра – компаниям «Умалат», «Саянмолоко», «Белый медведь» и предпринимателю Вадиму Агамиряну не удалось в Суде по интеллектуальным правам оспорить решение Роспатента об охране товарного знака «Сыр адыгейский». Истцы просили снять охрану наименования места происхождения товара и действие исключительных прав на его использование. Сейчас такое право есть лишь у пяти адыгейских заводов: Шовгеновского, Гиагинского, Тамбовского, Красногвардейского молочного завода и Адыгейского молочного завода. Соответствующее решение суд принял 19 апреля, мотивировочное решение было опубликовано на прошлой неделе.

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