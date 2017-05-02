Адыгейский сыр на всю Россию не делится

Четырем производителям сыра – компаниям «Умалат», «Саянмолоко», «Белый медведь» и предпринимателю Вадиму Агамиряну не удалось в Суде по интеллектуальным правам оспорить решение Роспатента об охране товарного знака «Сыр адыгейский». Истцы просили снять охрану наименования места происхождения товара и действие исключительных прав на его использование. Сейчас такое право есть лишь у пяти адыгейских заводов: Шовгеновского, Гиагинского, Тамбовского, Красногвардейского молочного завода и Адыгейского молочного завода. Соответствующее решение суд принял 19 апреля, мотивировочное решение было опубликовано на прошлой неделе.

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