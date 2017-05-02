Петербург купит трамваи с wi-fi и зарядкой для мобильных устройств

Администрация Петербурга объявила два аукциона на поставку трамваев на общую сумму 413 млн руб, следует из документов на сайте госзакупок. Чиновники планируют купить 8 трамваев. Аукционы назначены на 22 мая. Трамваи нужны для обновления подвижного состава СПб ГУП «Горэлектротранс», говорит представитель комитета по транспорту. Всего в 2017 г. Петербург закупит 26 трамваев.

По первому конкурсу с начальной стоимостью 282,3 млн руб. планируется закупить три трехсекционных трамвая со 100% низким уровнем пола. Максимальная стоимость одного трамвая - 94 млн руб. В нем должно быть не менее 50 мест для сидения, а всего он должен вмещать не менее 170 человек, следует из конкурсной документации. Вагоны должны быть оснащены стационарными устройствами для зарядки мобильных устройств в салоне и wi-fi роутером для доступа пассажиров к интернету. Платить за проезд в них можно будет с помощью бесконтактной системы PayPass и PayWave.

На втором аукционе город планирует закупить пять трамваев, максимальная цена каждого - 26,4 млн руб. Это односекционные пассажирские вагоны с частично (не менее 35%) низким полом и с двухсторонним расположением дверей. В них должно быть не менее 22 сидений, общая вместимость - не менее 120 человек. В них также будет wi-fi, устройства для зарядки мобильных и возможность оплаты проезда банковскими картами. Все составы должны поступить в парк до сентября 2017 г.

Трамваи со 100% низким уровнем пола в России выпускают две компании: УКВЗ им. Кирова и ООО «ПК «Транспортные системы», производственный цикл для одного вагона составляет около 3 месяцев, говорит Владимир Усов, заместитель гендиректора УКВЗ им. Кирова. Он прогнозирует существенную конкуренцию на аукционе. Рентабельность подобных контрактов – в пределах 10%, но, как правило, находится в диапазоне от 2 до 6%, уточняет он. УКВЗ будет участвовать в аукционе на поставку односекционных трамваев и принимает решение об участии в аукционе на поставку трехсекционных: «Завод серьезно загружен, есть другие крупные контракты», - объясняет Усов. Получить комментарий в «Транспортных системах» не удалось.