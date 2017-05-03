Alitalia на грани банкротства

Впервые о банкротстве Alitalia объявила еще в 2008 г.
Alitalia
Национальный итальянский перевозчик Alitalia во вторник, 2 мая, подал заявление о несостоятельности, за это ранее в тот же день единогласно проголосовали акционеры авиакомпании, говорится в заявлении авиакомпании. Согласно итальянским законам правительство страны назначит управляющих, которые определят дальнейшую судьбу авиакомпании: реструктуризация бизнеса с возможной продажей части активов и сокращением сотрудников, продажа всей авиакомпании или ее ликвидация.