Alitalia на грани банкротства

Итальянский перевозчик Alitalia снова в предбанкротном состоянии: он не выдержал конкуренции с лоукостерами, а сотрудники не поддержали план сокращения издержек

Национальный итальянский перевозчик Alitalia во вторник, 2 мая, подал заявление о несостоятельности, за это ранее в тот же день единогласно проголосовали акционеры авиакомпании, говорится в заявлении авиакомпании. Согласно итальянским законам правительство страны назначит управляющих, которые определят дальнейшую судьбу авиакомпании: реструктуризация бизнеса с возможной продажей части активов и сокращением сотрудников, продажа всей авиакомпании или ее ликвидация.