The Eagles подала иск к реальному отелю «Калифорния»

У The Eagles нет интеллектуальных прав в категории названий отелей, поэтому она пытается засудить Hotel California в Тодос-Сантосе (на фото) по другим основаниям

Отель «Калифорния» – «чудное место», поется в хите The Eagles, но для самой группы реальный отель с таким названием долгие годы был головной болью. И на этой неделе The Eagles подала на него в суд.

Hotel California расположен в сонном прибрежном мексиканском городке Тодос-Сантос, где обычно останавливаются на короткий отдых. Посетителям он напоминает об одноименной песне The Eagles, остающейся хитом с момента выхода в 1976 г., хотя группа неоднократно заявляла, что не имеет к нему никакого отношения.