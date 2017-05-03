Торговля и услуги

The Eagles подала иск к реальному отелю «Калифорния»

Мексиканский отель якобы незаконно наживается на хите группы
У The Eagles нет интеллектуальных прав в категории названий отелей, поэтому она пытается засудить Hotel California в Тодос-Сантосе (на фото) по другим основаниям
У The Eagles нет интеллектуальных прав в категории названий отелей, поэтому она пытается засудить Hotel California в Тодос-Сантосе (на фото) по другим основаниям
Reuters

Отель «Калифорния» – «чудное место», поется в хите The Eagles, но для самой группы реальный отель с таким названием долгие годы был головной болью. И на этой неделе The Eagles подала на него в суд.

Hotel California расположен в сонном прибрежном мексиканском городке Тодос-Сантос, где обычно останавливаются на короткий отдых. Посетителям он напоминает об одноименной песне The Eagles, остающейся хитом с момента выхода в 1976 г., хотя группа неоднократно заявляла, что не имеет к нему никакого отношения.

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