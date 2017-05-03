Подстанцию «Купчинская» за 1,1 млрд рублей построит московский «Горкапстрой»

До сих пор у нее не было госконтрактов в Петербурге

ПАО «Ленэнерго» подвело итоги конкурса на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по строительству подстанции 220 кВ «Купчинская», говорится в итоговом протоколе на сайте госзакупок. Победителем стало московское ООО «Горкапстрой». Подрядчик должен будет до 31 декабря 2018 г. построить подстанцию на Балканской ул., участок 64.

Конкурс на строительство ПС 220 кВ «Купчинская» был объявлен в сентябре 2016 г., подведение итогов переносилось из-за внесения изменений в документацию: мощность подстанции увеличилась со 110 кВ до 220 кВ. Первоначально планировалось ввести подстанцию в строй в конце 2017 г.

Первоначально на конкурс подали заявки семь компаний, но к участию были приглашены только три - ООО «Эрланг Северо-Запад», ООО «Горкапстрой» и ООО «Электрострой». «Эрланг Северо-Запад» предлагал построить подстанцию за 1,19 млрд руб., ООО «Горкапстрой» – за 1,13 млрд руб., ООО «Электрострой» - за 1,065 млрд руб. ООО «Горкапстрой» выиграло конкурс за счет наличия опыта аналогичных работ, за них компания получила дополнительные два балла, говорится в протоколе.

«Горкапстрой», по данным СПАРК, принадлежит Олегу Сапронову, Михаилу Чистову и Евгению Баранову. Ее создал основатель группы АРКС Александр Лавленцев (Его сын Владимир Лавленцев был вице-губернатором Петербурга в 2013-14 гг). По данным сайта, компания открыла офис в Петербурге в 2013 г., но все ее крупные подряды – в Москве. «Горкапстрой» занимается строительством дорог в Москве и Московской области, в марте 2017 г. компания заключила контракт на проведение строительно-монтажных работ по реставрации и сохранению павильонов ВДНХ на 7,2 млрд руб. Госконтрактов в Петербурге в СПАРК у «Горкапрстроя» не указано. Получить комментарий «Горкапстроя» пока не удалось.

У двух других участников конкурса уже есть опыт работы в качестве подрядчиков «Ленэнерго». «Эрланг Северо-Запад» в 2016 г. поставил «Ленэнерго» антитеррористическое и противопожарное оборудование на 1,3 млрд руб., «Электрострой» в 2016 г. заключил контракты на строительно-монтажные работы на сетях и объектах «Ленэнерго» на 693 млн руб. Основной объем заказов «Электростроя» связан со строительством объектов для Минобороны – в 2017 г. компания заключила контрактов со «Спецстройинжинирингом» на 3 млрд руб.

Подстанция «Купчинская» должна стать ключевым источником питания для нового участка Фрунзенско-Приморской линии метрополитена и станции «Дунайский проспект», а также позволит подключить к электросетям инфраструктурные, бизнес и социально значимые объекты, создаст необходимый резерв мощности для присоединения к электросетям заявителей на юге города, сообщала пресс-служба «Ленэнерго».