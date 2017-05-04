Находкинский морской торговый порт купит Роман Абрамович с партнерами

Evraz подписал соглашения о продаже 100% ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» (НМТП) своему контролирующему акционеру – компании Lanebrook Ltd – за $354,4 млн, сообщила пресс-служба Evraz. Сделку планируется закрыть 15 июля после одобрения акционеров (см. врез). Холдинг в 2016 г. обеспечил 66% грузооборота НМТП, который перевалил около 10 млн т. В рамках сделки Evraz и НМТП также заключили пятилетнее соглашение, по которому холдинг обязался поставлять в порт уголь и металл для перевалки в определенных объемах. НМТП в 2016 г. получил $44,5 млн чистой прибыли, сообщает Evraz.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров