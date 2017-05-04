Находкинский морской торговый порт купит Роман Абрамович с партнерами

На покупку Находкинского порта было около десятка претендентов
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Evraz подписал соглашения о продаже 100% ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» (НМТП) своему контролирующему акционеру – компании Lanebrook Ltd – за $354,4 млн, сообщила пресс-служба Evraz. Сделку планируется закрыть 15 июля после одобрения акционеров (см. врез). Холдинг в 2016 г. обеспечил 66% грузооборота НМТП, который перевалил около 10 млн т. В рамках сделки Evraz и НМТП также заключили пятилетнее соглашение, по которому холдинг обязался поставлять в порт уголь и металл для перевалки в определенных объемах. НМТП в 2016 г. получил $44,5 млн чистой прибыли, сообщает Evraz.