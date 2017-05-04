Транспорт
Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: ФАС отказала РЖД в вагонах

ФАС отказала НПФ «Благосостояние» в покупке «УВЗ-логистик»

Служба опасается усиления влияния РЖД на рынке
Арендные ставки вагонов растут, спрос на полувагоны тоже, могут появиться другие потенциальные покупатели, антимонопольная служба перестраховывается
Арендные ставки вагонов растут, спрос на полувагоны тоже, могут появиться другие потенциальные покупатели, антимонопольная служба перестраховывается
Андрей Гордеев / Ведомости

Заявку на покупку 100% «УВЗ-логистик» (кэптивный оператор Уралвагонзавода) подавала компания «Тринфико пропети менеджмент», которая управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние», покупка совершалась бы за счет и в интересах «Благосостояния». ФАС отказала в ходатайстве, так как при совершении сделки у РЖД появится возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия предоставления железнодорожного подвижного состава.

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