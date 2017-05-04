ФАС отказала НПФ «Благосостояние» в покупке «УВЗ-логистик»

Арендные ставки вагонов растут, спрос на полувагоны тоже, могут появиться другие потенциальные покупатели, антимонопольная служба перестраховывается

Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: ФАС отказала РЖД в вагонах

Заявку на покупку 100% «УВЗ-логистик» (кэптивный оператор Уралвагонзавода) подавала компания «Тринфико пропети менеджмент», которая управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние», покупка совершалась бы за счет и в интересах «Благосостояния». ФАС отказала в ходатайстве, так как при совершении сделки у РЖД появится возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия предоставления железнодорожного подвижного состава.