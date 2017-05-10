От заморозков пострадали виноградники в нескольких странах Европы

Шампань и Бургундия, другие винодельческие регионы Франции, пострадали меньше Бордо, но сильнее, чем год назад

От заморозков в конце апреля пострадала большая часть винодельческой Европы: повреждены виноградники для производства рислинга в Германии, игристого вина на юге Англии и просекко в Италии, пишет Bloomberg. В швейцарском кантоне Вале «значительно разрушены» 550 га, сообщил отраслевому британскому журналу Decanter глава организации по делам виноградарства кантона Пьер-Андре Родюи. Но больше всех от самых страшных заморозков за последние 25 лет пострадала Франция.