Агропром
Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Виноградные заморозки

От заморозков пострадали виноградники в нескольких странах Европы

Больше всех пострадали винодельческие хозяйства во Франции
Шампань и Бургундия, другие винодельческие регионы Франции, пострадали меньше Бордо, но сильнее, чем год назад
Шампань и Бургундия, другие винодельческие регионы Франции, пострадали меньше Бордо, но сильнее, чем год назад
Bob Edme / AP

От заморозков в конце апреля пострадала большая часть винодельческой Европы: повреждены виноградники для производства рислинга в Германии, игристого вина на юге Англии и просекко в Италии, пишет Bloomberg. В швейцарском кантоне Вале «значительно разрушены» 550 га, сообщил отраслевому британскому журналу Decanter глава организации по делам виноградарства кантона Пьер-Андре Родюи. Но больше всех от самых страшных заморозков за последние 25 лет пострадала Франция.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике