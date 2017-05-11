Urals может быть использована для расчета стоимости нефти Brent

Вице-президент по трейдингу Royal Dutch Shell (крупнейший мировой трейдер) Майк Мюллер заявил на форуме агентства Platts в Лондоне, что необходимо обсудить возможность рассчитывать стоимость эталонной европейской нефти Brent с использованием не только нефти, добываемой в Северном море, но и российской нефти и даже сортов из Западной Африки и с Каспия. Европейские НПЗ используют большие объемы российского сорта Urals, значит, имеет смысл говорить о включении этого сорта в европейскую эталонную корзину, добавил Мюллер (цитаты по Bloomberg).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров