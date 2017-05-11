Urals может быть использована для расчета стоимости нефти Brent

Использование смеси Urals при расчете стоимости Brent может повысить влияние российских нефтяников
Jason Redmond / Reuters
Вице-президент по трейдингу Royal Dutch Shell (крупнейший мировой трейдер) Майк Мюллер заявил на форуме агентства Platts в Лондоне, что необходимо обсудить возможность рассчитывать стоимость эталонной европейской нефти Brent с использованием не только нефти, добываемой в Северном море, но и российской нефти и даже сортов из Западной Африки и с Каспия. Европейские НПЗ используют большие объемы российского сорта Urals, значит, имеет смысл говорить о включении этого сорта в европейскую эталонную корзину, добавил Мюллер (цитаты по Bloomberg).