«СИА групп» Александра Винокурова купила долю в производителе антисептиков Sanitelle

Ранее эти 30% были под контролем «ВТБ капитал управление активами»

Дистрибутор лекарств «СИА групп» (бывшая «СИА интернейшнл») приобрел 30% долей в ООО «Бентус лаборатория», которые ранее были под контролем «ВТБ капитал управление активами», сообщили продавец и покупатель. Сумму сделки стороны раскрыть отказались.

Основной продукт «Бентус лаборатории» — антисептики Sanitelle. Фонд венчурных инвестиций «ВТБ капитал управление активами» вошел в капитал ООО «Бентус лаборатория» в 2009 г. Сумма сделки тогда составила $4 млн, ссылается РБК на совладельца «Бентус лаборатории» Рубена Симоняна. Но срок существования фонда закончился и актив продан стратегическому инвестору, приведены в сообщении слова Владимира Потапова, председателя совета директоров «ВТБ капитал управление активами. Выручка «Бентус лаборатории» в 2016 г. составила 240 млн руб., говорится в сообщении.

Это стратегическая инвестиция для «СИА групп», компания планирует участвовать в развитии актива и повышать продажи антисептиков Sanitelle, говорится в сообщении. Потенциальными клиентами могут стать банки, транспортные компании, поликлиники и пункты общественного питания — все учреждения, где требуется дезинфекция рук, говорит президент «СИА групп» Сергей Пивень.

Покупка доли «Бентус даборатории» — шаг по расширению производственных активов фармацевтического холдинга президента инвестподразделения «Альфа-групп», компании А1, Александра Винокурова. В него входит «СИА групп», заводы «Синтез» и «Биоком», а также аптечная сеть «Мега фарм», говорится в сообщении.