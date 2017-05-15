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Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Штраф за отсутствие мощности

Потребители электроэнергии могут сэкономить на оплате мощности

Минэкономразвития хочет снизить платежи потребителей электроэнергии за не поставленную рынку мощность

Минэкономразвития предлагает ужесточить штрафы для генерирующих компаний за недопоставку мощности и неготовность к работе. Проект постановления правительства подготовило министерство («Ведомости» ознакомились с его текстом). Минэкономразвития хочет ввести индивидуальные штрафы для энергообъекта в зависимости от того, какая часть его мощности используется и сколько электроэнергии он вырабатывает.

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