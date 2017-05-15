Потребители электроэнергии могут сэкономить на оплате мощности

Минэкономразвития хочет снизить платежи потребителей электроэнергии за не поставленную рынку мощность
Е. Разумный / Ведомости
Минэкономразвития предлагает ужесточить штрафы для генерирующих компаний за недопоставку мощности и неготовность к работе. Проект постановления правительства подготовило министерство («Ведомости» ознакомились с его текстом). Минэкономразвития хочет ввести индивидуальные штрафы для энергообъекта в зависимости от того, какая часть его мощности используется и сколько электроэнергии он вырабатывает.