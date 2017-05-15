«СИА групп» Александра Винокурова стала совладельцем производителя антисептиков Sanitelle

Она приобрела блокпакет компании у венчурного фонда под управлением структуры ВТБ

Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Александр Винокуров вымыл руки

Дистрибутор лекарств «СИА групп» (бывшая «СИА интернейшнл», см. врез) приобрел 30% долей компании «Бентус лаборатории» у венчурного фонда под управлением «ВТБ капитал управление активами», сообщили продавец и покупатель. Гендиректор и совладелец «Бентус лабораторий» Гайк Симонян через пресс-службу СИА информацию подтвердил. Изменения уже внесены в ЕГРЮЛ, свидетельствуют данные реестра. «Бентус лаборатории» производят кожные антисептики, основной бренд – Sanitelle.