Промышленность
Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Александр Винокуров вымыл руки

«СИА групп» Александра Винокурова стала совладельцем производителя антисептиков Sanitelle

Она приобрела блокпакет компании у венчурного фонда под управлением структуры ВТБ

Дистрибутор лекарств «СИА групп» (бывшая «СИА интернейшнл», см. врез) приобрел 30% долей компании «Бентус лаборатории» у венчурного фонда под управлением «ВТБ капитал управление активами», сообщили продавец и покупатель. Гендиректор и совладелец «Бентус лабораторий» Гайк Симонян через пресс-службу СИА информацию подтвердил. Изменения уже внесены в ЕГРЮЛ, свидетельствуют данные реестра. «Бентус лаборатории» производят кожные антисептики, основной бренд – Sanitelle.

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