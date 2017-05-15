«Каравай» закончил прошлый год с убытком в 137 млн рублей

Выручка ОАО «Каравай» в 2016 г. увеличилась на 4% до 8,9 млрд руб., компания показала убыток в 137,5 млн руб., говорится в годовом отчете. Это первый убыток компании с 1999 г. (более ранних данных нет), прибыль за 2015 г. составила 97,8 млн руб. «Каравай» реализовал в прошлом году 98 424 т хлебобулочных и кондитерских изделий, на 5% меньше, чем в 2015 г. Свою долю петербургского рынка компания по-прежнему оценивает в 33% (второе место после Fazer). Fazer в 2016 г. сократил свою выручку в России на 6,3% до 177 млн евро, но продажи в местной валюте стабильно росли, говорится в отчете Fazer. Fazer отмечает устойчивую эффективность в сегменте замороженных полуфабрикатов для выпечки. Доля российского подразделения в общих продажах компании сократилась с 14 до 11%. В 2015 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «Фацер» составила 10,1 млрд руб. (в 2014 г. – 15,6 млрд руб.), чистый убыток – 300 млн руб. (в 2014 г. – прибыль 615 млн руб.).

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