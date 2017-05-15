Начальник московского метро Дмитрий Пегов покидает пост

Начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов покидает пост, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе метрополитена. На эту должность будет назначен первый заместитель Пегова Виктор Козловский.

«Новым начальником столичного метрополитена станет Козловский. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника московской подземки Дмитрия Пегова, который стал вице-президентом ОАО "РЖД"», - сказал сотрудник пресс-службы.

Три собеседника «Интерфакса», знакомые с деятельностью РЖД, утверждают, что речь идет о должности, которую занимает Михаил Акулов, курирующий сферу пассажирских перевозок. В то же время, официальной информации о проведении заседания совета директоров РЖД, на котором рассматривался бы соответствующий кадровый вопрос, пока не было. Представитель РЖД отказался от комментариев агентству.

О том, что Пегов покидает свой пост, ранее сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По его словам, освобождение Пегова от должности «согласовано всеми сторонами», документы должны быть подписаны до конца месяца. Пегов уходит на повышение, «никаких конфликтов интересов тут нет», добавил он.

Козловский получил специальность инженера путей сообщения и прошел путь от дежурного по станции до первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги, сообщили в Департаменте транспорта. Он стал первым заместителем начальника метро в сентябре 2014 г.

Под руководством Козловского удалось «за короткий срок запустить дополнительные поезда в час пик», тем самым сократив интервалы их движения, сообщил представитель метрополитена.

С февраля 2010 г. Пегов был гендиректором дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО «РЖД». Он был назначен начальником метро вместо Ивана Беседина в июле 2014 г. после катастрофы на синей ветке. 15 июля 2014 г. на перегоне между станциями «Славянский бульвар» и «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии сошли с рельсов три вагона поезда. Погибли 22 человека, пострадали более 270 человек.

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