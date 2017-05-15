Агропром

Как создать вертикальную ферму в городе

Стартапы по всему миру работают над технологиями выращивания овощей и фруктов в городских условиях

По прогнозам ООН, к 2050 г. население Земли составит 9,7 млрд человек и примерно две трети его будут жить в городах. Доставка продовольствия в города из сельской местности стоит недешево, неблагоприятные погодные условия могут погубить урожай и сорвать поставки.

Над проблемой выращивания овощей и фруктов в городах уже работают множество стартапов и муниципальные власти. Высокотехнологичные вертикальные фермы размещаются в складских помещениях и грузовых контейнерах. Другие компании предлагают технологические решения и для меньших площадей. Все они пытаются использовать имеющиеся в городе ресурсы, применяя компостные удобрения из пищевых отходов и собирая для полива дождевую воду.

«Сейчас мы наблюдаем величайшее переселение народов в истории планеты: по всему миру жители сельской местности перебираются в города. У нас есть крыши, парковки, стены, балконы. Если мы сможем превратить эти городские пространства в фермы, расстояния для доставки продовольствия будут измеряться не километрами, а метрами», – говорит сооснователь и директор австралийской компании Biofilta Брендан Кондон.

Калифорнийская Urban Produce выращивает капусту, пшеничные ростки и другую зелень в здании бывшего склада. Не имеющее ни одного окна помещение заполнено рядами высоких стеллажей из 25 полок, которые постоянно вращаются. Необходимый растениям уровень освещенности и количество воды для полива рассчитывают компьютерные программы. 16 акров (почти 65 000 кв.м) посевов размещены на одной восьмой части этой площади.

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