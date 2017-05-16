Цены на подсолнечное масло стали расти впервые с конца прошлого года

Экспортные цены на подсолнечник увеличились на 3% до 17 400 руб./ т, на подсолнечное масло – на 1,2% до 40 175 руб. /т, сообщил аналитический центр «Совэкон». Увеличились и экспортные цены – на 2% до $710/т. Это произошло впервые с декабря прошлого года и связано с тем, что турецкий рынок снова открыт для поставок из России, отмечается в обзоре. Цена действительно немного выросла после того, как в среду турецкие партнеры подтвердили действие нулевой ставки пошлины, сообщил «Ведомостям» крупный экспортер подсолнечного масла. Его компания уже начала грузить судно в Турцию. Но, по сути, это компенсация отскока цены после введения запрета, подчеркивает он.

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