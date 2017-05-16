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Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: «Новатэк» добавит немного газа

«Новатэк» планирует купить у Газпромбанка 51%-ную долю завода сжиженного газа в Высоцке

Спрос на продукцию небольших заводов вырастет из-за ужесточения экологических требований

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство ПАО «Новатэк» о приобретении права распоряжаться 51% в уставном капитале компании «Криогаз-Высоцк», сообщило ведомство. ЗАО «Криогаз» (входит в группу Газпромбанка) летом 2016 г. подписало с правительством Ленобласти соглашение о строительстве терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) в порту Высоцк. Построить его планируется в 2018 г., объем предполагаемых инвестиций – 54 млрд руб., следует из информации на сайте «Криогаза». Мощность завода – 660 000 т СПГ в год, проект предусматривает строительство отвода от магистрального газопровода Ленинград – Выборг – госграница. Более 50% мощностей терминала законтрактовала Gasum OY из Финляндии. «Новатэк», Газпромбанк, «Криогаз» не ответили на запрос «Ведомостей».

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