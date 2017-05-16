«Новатэк» планирует купить у Газпромбанка 51%-ную долю завода сжиженного газа в Высоцке

Компания заинтересована в приобретении СПГ-заводов
Е. Разумный / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство ПАО «Новатэк» о приобретении права распоряжаться 51% в уставном капитале компании «Криогаз-Высоцк», сообщило ведомство. ЗАО «Криогаз» (входит в группу Газпромбанка) летом 2016 г. подписало с правительством Ленобласти соглашение о строительстве терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) в порту Высоцк. Построить его планируется в 2018 г., объем предполагаемых инвестиций – 54 млрд руб., следует из информации на сайте «Криогаза». Мощность завода – 660 000 т СПГ в год, проект предусматривает строительство отвода от магистрального газопровода Ленинград – Выборг – госграница. Более 50% мощностей терминала законтрактовала Gasum OY из Финляндии. «Новатэк», Газпромбанк, «Криогаз» не ответили на запрос «Ведомостей».