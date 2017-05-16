У «Роснефтегаза» насчитали прибыль

Согласно бухгалтерской отчетности АО «Роснефтегаз» за 2016 г, прибыль компании составила 596 млрд руб, говорится в сообщении на сайте «Роснефти». Саму бухгалттирску с 2014 г. компания не публикует.

В расчет чистого финансового результата включено ускоренное перечисление «Роснефтегаза» в декабре 2016 г. в федеральный бюджет всей суммы выручки от продажи 19,5% акций «Роснефти» в счет годовых дивидендов «Роснефтегаза», подлежащих выплате в 2017 г.Перечисление средств осуществлялось согласно нормам федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 г» и в соответствии с директивами правительства.

Согласно стандартам РСБУ, данные выплаты в федеральный бюджет, связанные с формированием его доходной части, с учетом расходов на приватизацию составили более 717 млрд. руб., включая, в том числе промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2016 г на 24,6 млрд. руб., выплаченные в соответствии с Директивами правительства.По итогам 2017 г., компания также планирует выплатить дивиденды в соответствии директивами Правительства Российской Федерации.

Накануне стало известно, что «Роснефтегаз» получила в 2016 г. чистый убыток по РСБУ в размере 90,4 млрд руб. и поэтому не будет платить дивиденды по итогам года, передавал «Интерфакс» со ссылкой на человека, знакомого с ходом подготовки директивы правительства. Росимущество и Минэнерго уже согласовали проект соответствующей директивы, сообщало агентство.

Правительство добивается от госкомпаний направления на дивиденды половины прибыли по МСФО. Но по «Роснефтегазу» было принято отдельное решение, говорил федеральный чиновник: из-за приватизации «Роснефти» компания не будет платить дивиденды. Каким образом у компании сформировался убыток, он не объяснял.

В бюджете-2017 заложено 156,4 млрд руб. поступлений от «Роснефтегаза» (возможно, затем сумма корректировалась).