Компания Олега Дерипаски судится с ЦБ

Миноритарии «Иркутскэнерго» уже почти год ждут оферты от Тельмамской ГЭС, в июне 2016 г. купившей у «Интер РАО» за 70 млрд руб. 40,285% акций «Иркутскэнерго»

«Евросибэнерго» (входит в En+ Олега Дерипаски) продолжает бороться за право не объявлять выкуп миноритариям «Иркутскэнерго». В четверг Тельмамская ГЭС (входит в «Евросибэнерго») подала иск к Центральному банку. Компания оспаривает его решение о привлечении ее к административной ответственности, вынесенное после обращения одного из миноритариев «Иркутскэнерго». Первое заседание по делу состоится 14 июня, его материалов пока нет. Представитель ЦБ от комментариев отказался. Представитель «Евросибэнерго» не ответил на запрос.