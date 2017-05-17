Nordwind перейдет на регулярное расписание

Nordwind к концу 2018 г. планирует увеличить флот в 5 раз до 50 самолетов и первой из чартерных авиакомпаний серьезно заняться регулярными перевозками

Авиакомпания «Северный ветер» (работает под брендом Nordwind) законтрактовала у нескольких иностранных лизинговых компаний 15 самолетов (по пять узкофюзеляжных Airbus 321 и Boeing 737 и пять широкофюзеляжных – три Boeing 777 и два Airbus 330), рассказал заместитель гендиректора Nordwind, вице-президент Pegas Touristik Имран Назаров. Два уже поступили, остальные ожидаются до апреля 2018 г. В кризис 2015–2016 гг. Nordwind сократила парк с 16 до 10 самолетов (средний возраст – 8–9 лет). Возраст заказанных судов – 4,5 года, а несколько будут новыми, говорит топ-менеджер.