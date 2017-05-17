Транспорт
Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Nordwind займет высший эшелон

Nordwind перейдет на регулярное расписание

Некогда крупнейшая чартерная авиакомпания рассчитывает через несколько лет половину пассажиров перевозить на регулярных рейсах

Авиакомпания «Северный ветер» (работает под брендом Nordwind) законтрактовала у нескольких иностранных лизинговых компаний 15 самолетов (по пять узкофюзеляжных Airbus 321 и Boeing 737 и пять широкофюзеляжных – три Boeing 777 и два Airbus 330), рассказал заместитель гендиректора Nordwind, вице-президент Pegas Touristik Имран Назаров. Два уже поступили, остальные ожидаются до апреля 2018 г. В кризис 2015–2016 гг. Nordwind сократила парк с 16 до 10 самолетов (средний возраст – 8–9 лет). Возраст заказанных судов – 4,5 года, а несколько будут новыми, говорит топ-менеджер.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике