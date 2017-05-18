«Роснефть» и Eni собираются начать работы в Черном море уже во второй половине года

Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: «Роснефть» и Eni разбурят Черное море

В минувшую среду главные исполнительные директора «Роснефти» и Eni – Игорь Сечин и Клаудио Дескальци – подписали «соглашение o расширении сотрудничества», говорится в сообщениях российской и итальянской компаний. Договор касается добычи, переработки, маркетинга и торговли нефтью. «Роснефть» сообщает, что «документ закрепляет ранее достигнутые договоренности» по бурению поисковых скважин на совместных проектах Черного и Баренцева морей.