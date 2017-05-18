Потребители оплатят инвестиции «Русгидро» на Дальнем Востоке

Компания хочет, чтобы в надбавку для европейской части, Урала и Сибири были включены расходы на ее инвестпрограмму

В конце 2016 г. президент России Владимир Путин подписал изменения в закон об электроэнергетике, чтобы снизить тарифы на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Компенсировать снижение дальневосточным энергетикам должны промышленные потребители ценовых зон (европейской части России, Урала и Сибири) через спецнадбавку к тарифу. Но на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева 11 мая («Ведомости» ознакомились с протоколом) Минвостокразвития и «Русгидро» попросили включить в надбавку на 2018–2019 гг. инвестсоставляющую.