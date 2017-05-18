Потребители оплатят инвестиции «Русгидро» на Дальнем Востоке

Пик инвестпрограммы «Русгидро» приходится на 2017–2018 гг., когда нужно закончить строительство трех крупных электростанций на Дальнем Востоке, например, первой очереди Якутской ГРЭС-2 (на фото)
«Якутская ГРЭС-2»
В конце 2016 г. президент России Владимир Путин подписал изменения в закон об электроэнергетике, чтобы снизить тарифы на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Компенсировать снижение дальневосточным энергетикам должны промышленные потребители ценовых зон (европейской части России, Урала и Сибири) через спецнадбавку к тарифу. Но на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева 11 мая («Ведомости» ознакомились с протоколом) Минвостокразвития и «Русгидро» попросили включить в надбавку на 2018–2019 гг. инвестсоставляющую.