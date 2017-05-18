Промышленность
Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: «Уралкалий» не спешит

«Уралкалий» откладывает запуск проектов в Усть-Яйве и Половодове

Компания сконцентрируется на сокращении долга

«Уралкалий» перенес срок запуска Усть-Яйвинского месторождения мощностью 2,5 млн т калия в год, следует из презентации компании, с которой ознакомились «Ведомости». Ввод месторождения был запланирован на 2020 г., но теперь сроки его запуска планируется синхронизировать с полным выбытием рудника «Березники-2» в 2025 г. Представитель «Уралкалия» отказался от комментариев.

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