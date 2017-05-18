Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: Таблетки вновь нужны

Продажи лекарств в аптеках в 2017 году продолжат расти и в рублях, и в упаковках

Среди причин – инфляция и восстановление покупательной способности
  • Светлана Ястребова,
  • Анастасия Иванова
  • / Ведомости

Аптечные продажи лекарств по итогам 2017 г. в упаковках вырастут на 11% до 894 млрд руб. – такой прогноз представил гендиректор консалтинговой компании DSM Group Сергей Шуляк на Российском фармацевтическом форуме, организованном Институтом Адама Смита. Среди причин – инфляция, а также восстановление продаж лекарств в упаковках, пояснил эксперт. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2017 г. на уровне 3,8%. В натуральном выражении, по словам Шуляка, продажи вырастут на 1–2% до 4,16–4,20 млрд упаковок благодаря восстановлению покупательной способности и росту спроса.

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