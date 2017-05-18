Фан-зону на Конюшенной площади организует PMI

Фан-зона для болельщиков Кубка конфедераций откроется на Конюшенной площади
М. Стулов / Ведомости
Фан-зона для болельщиков Кубка конфедераций откроется на Конюшенной площади, рассказал председатель комитета по физкультуре и спорту Петербурга Павел Белов. В других городах, где проводится Кубок, фан-зоны не будет, это инициатива Петербурга, отметил он. По его словам, подрядчик проекта – «Планета плюс» – ведет переговоры с официальными спонсорами и партнерами FIFA о том, чтобы представить в фан-зоне их продукцию. Рассматривается возможность организовать среди болельщиков матч по мини-футболу, добавил он.