Американские фермеры балуют коров ради увеличения производства молока

Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Cчастливая корова дает много молока

Небольшие производители молочной продукции в США решили, что счастливая корова – перспективный источник дохода: при королевском уровне обслуживания коровы дают больше молока. Поэтому американские фермеры ставят скоту успокаивающую классическую музыку в доильных залах, запускают вентиляторы и пульверизаторы ради имитации весеннего бриза, в то время как специальные механические установки обеспечивают коровам еще более приятные ощущения.