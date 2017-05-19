Американские фермеры балуют коров ради увеличения производства молока
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Небольшие производители молочной продукции в США решили, что счастливая корова – перспективный источник дохода: при королевском уровне обслуживания коровы дают больше молока. Поэтому американские фермеры ставят скоту успокаивающую классическую музыку в доильных залах, запускают вентиляторы и пульверизаторы ради имитации весеннего бриза, в то время как специальные механические установки обеспечивают коровам еще более приятные ощущения.