Агропром
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Cчастливая корова дает много молока

Американские фермеры балуют коров ради увеличения производства молока

Животные слушают классическую музыку и отдыхают на водяных подстилках

Небольшие производители молочной продукции в США решили, что счастливая корова – перспективный источник дохода: при королевском уровне обслуживания коровы дают больше молока. Поэтому американские фермеры ставят скоту успокаивающую классическую музыку в доильных залах, запускают вентиляторы и пульверизаторы ради имитации весеннего бриза, в то время как специальные механические установки обеспечивают коровам еще более приятные ощущения.

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