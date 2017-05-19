Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: «Домодедово» улетит через Pososhok

«Домодедово» запускает сервис по продаже авиабилетов онлайн

Его партнером стало онлайн-агентство путешествий Pososhok

Московский аэропорт «Домодедово» сообщил о запуске сервиса по продаже авиабилетов на своем официальном сайте. Это совместный проект аэропорта и онлайн-агентства путешествий Pososhok.ru, уточнил представитель последнего Денис Валеев, партнерское соглашение на год стороны подписали 19 апреля. Это «достаточный и оптимальный период, чтобы протестировать бизнес-модель для обеих сторон», уточнил представитель «Домодедово».

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