«Домодедово» запускает сервис по продаже авиабилетов онлайн

Сейчас на сайте можно купить только авиабилеты, но вскоре также будут доступны информация о рейсе и посадочный талон, добавил представитель аэропорта

Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: «Домодедово» улетит через Pososhok

Московский аэропорт «Домодедово» сообщил о запуске сервиса по продаже авиабилетов на своем официальном сайте. Это совместный проект аэропорта и онлайн-агентства путешествий Pososhok.ru, уточнил представитель последнего Денис Валеев, партнерское соглашение на год стороны подписали 19 апреля. Это «достаточный и оптимальный период, чтобы протестировать бизнес-модель для обеих сторон», уточнил представитель «Домодедово».