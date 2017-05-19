Эстонская Lux Express запускает первый внутрироссийский маршрут – Петербург – Псков

Автобусный перевозчик ЗАО «Евролайнс» (российская «дочка» Lux Express Group) в начале июня станет работать на рынке внутрироссийских перевозок под новым брендом, рассказал гендиректор компании Райт Реммель. Новый бренд он пока не раскрывает, но говорит, что тот будет русским. По словам Реммеля, работать на линии будут три автобуса, в день планируется по четыре рейса туда и обратно. Это пилотный проект, по его результатам будет приниматься решение о запуске других внутренних маршрутов, добавил директор.

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