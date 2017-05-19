Транспорт
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Lux Express обрусел

Эстонская Lux Express запускает первый внутрироссийский маршрут – Петербург – Псков

На этом направлении он будет работать под новым брендом

Автобусный перевозчик ЗАО «Евролайнс» (российская «дочка» Lux Express Group) в начале июня станет работать на рынке внутрироссийских перевозок под новым брендом, рассказал гендиректор компании Райт Реммель. Новый бренд он пока не раскрывает, но говорит, что тот будет русским. По словам Реммеля, работать на линии будут три автобуса, в день планируется по четыре рейса туда и обратно. Это пилотный проект, по его результатам будет приниматься решение о запуске других внутренних маршрутов, добавил директор.

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