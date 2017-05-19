Суд отказался снять арест со счетов «Ладоги»

ОАО «Промышленная группа «Ладога» входила в десятку крупнейших производителей алкоголя в России

Компания просила заменить его на арест имущества

Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: «Ладога» замерзла

Тринадцатый апелляционный суд оставил в силе обеспечительные меры, которые Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 16 февраля наложил на счета ООО «Группа «Ладога», говорится на сайте суда.