«Газпром» лишил Улюкаева вознаграждения

За работу в совете директоров компании экс-министр экономики мог получить 9,6 млн руб.

Совет директоров «Газпрома», где до ноября работал бывший министр экономики Алексей Улюкаев, принял решение не платить ему вознаграждение, говорится в документах газовой монополии.

Улюкаев вошел в совет директоров «Газпрома» в июле 2016 г. За его кандидатуру проголосовали 8,6% из присутствующих акционеров, для сравнения - за Владимира Миллера 12,2%.

По итогам года «Газпром» заплатил членам совета директоров суммарно 321,5 млн руб. Из которых председатель совета директоров Виктор Зубков получил 31,1 млн руб., его заместитель Миллер – 30,2 млн руб., следует из данных компании. Участники совета директоров, не принимавшие участие в комитетах по аудиту или вознаграждениям, получили 25,5 млн руб.

Осуществлять свои обязанности в качестве члена совета директоров Улюкаев мог до момента ареста в ночь на 15 ноября 2016 г. или 4,5 месяца. За это время Улюкаев мог получить 9,6 млн руб.

По какой причине совет директоров лишил вознаграждения экс-министра, в документах компании не уточняется.

До сих пор Улюкаев числится членом совета директоров и его фотография висит на сайте «Газпрома», но должность его не указана.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров войдет в совет директоров «Газпрома», рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Это же следует из распоряжения правительства о выдвижении кандидатов в совет директоров «Газпрома», с которым ознакомились «Ведомости».

Дело в отношении Улюкаева было возбуждено 15 ноября. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. После этого чиновник был помещен под домашний арест, а сразу после этого решения суда президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия».

Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос «Ведомостей».