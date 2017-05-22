«Ростех» и «Р-фарм» создадут совместное предприятие для производства препаратов от ВИЧ

«Дочка» госкорпорации «Ростех» Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») и группа компаний «Р-фарм» сообщили, что 19 мая подписали соглашение о совместном предприятии (СП) для производства и продажи лекарств для лечения ВИЧ-инфекции в России. Обязывающие соглашения, продолжают компании, будут подписаны до конца III квартала 2017 г., а первые препараты появятся до конца 2017 г. Какие это будут препараты, где их будут производить и каковы инвестиции, компании не говорят, известно лишь, что регистрационные удостоверения передаются группе «Р-фарм».

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