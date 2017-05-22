«Руслайн» планирует летом удвоить свой пассажиропоток из Петербурга

В летний сезон 2017 г. авиакомпания «Руслайн» планирует увеличить пассажиропоток из петербургского аэропорта «Пулково» до 94 478 человек, сообщил коммерческий директор компании Александр Крутов. Летом 2016 г. авиакомпания перевезла на петербургских направлениях 40 203 пассажира. За четыре месяца 2017 г. компания обслужила в «Пулково» 15 300 пассажиров - на 7% больше, чем в 2016 г., сообщает пресс-служба ВВСС.

В прошлом году «Руслайн» сократил присутствие в «Пулково» по сравнению с летним сезоном 2015 г., когда было перевезено 69 573 пассажира. Но теперь интерес к авиаперевозкам возвращается, в том числе на международных направлениях, говорит Крутов. В этом летнем сезоне «Руслайн» увеличит количество рейсов с 35 в неделю (на начало 2017 г.) до 120 по 16 направлениям. В этом летнем сезоне компания запускает новые направления – в Таллин, Берген и Палангу. У компании уже есть два международных направления – Осло и Вильнюс, она также начнет летать из Петербурга в Воронеж, Геленджик, Иваново, Киров, Курск, Липецк, Пензу, Тамбов, Ульяновск, Чебоксары и Нижний Новгород, куда перестала летать UTair.

В авиапарке у компании 16 самолетов Bombardier CRJ 100/200, на 50 мест каждый. В 2018 г. «Руслайн» планирует приобрести в лизинг 4-7 самолетов, в том числе среднефюзеляжные самолеты для среднемагистральных перевозок, рассказал Крутов. Уже сейчас видно, что по направлениям из Петербурга в Осло и в Воронеж требуется большая вместимость, говорит он.

Авиакомпания «Руслайн» создана в 1997 г. как чартерный перевозчик, в 2003 г. получила собственный сертификат эксплуатанта. Основной владелец - воронежский предприниматель Николай Уланов. Основной объем полетов компания осуществляет из аэропорта «Домодедово», из «Пулково» начала летать в 2010 г.

В этом году S7 Airlines открыла свое первое международное направление из «Пулково» в Берлин (три раза в неделю). Компания также начнет летать из Петербурга в Калининград (трижды в неделю), Ярославль (дважды в неделю) и Калугу (дважды в неделю). В 2016 г. S7 Group обслужила в петербургском аэропорту 1,1 млн человек - на 49% больше, чем в 2015 г. Полеты из Петербурга в этом году начали венгерский перевозчик Wizz Air (рейс в Будапешт) и эстонская Nordica (в Таллин).

Пассажиропоток аэропорта «Пулково» по итогам 2017 г. составит более 15 млн человек, прогнозирует коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин. За четыре месяца 2017 г. пассажиропоток «Пулково» составил 4,05 млн человек - на 26% больше, чем в 2016 г. В 2016 г. пассажиропоток аэропорта «Пулково» снизился по сравнению с 2015 г. на 1,7% до 13,3 млн человек. В 2015 г. падение пассажиропотока составляло 5,4% (13,4 млн человек).