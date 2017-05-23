Независимому директору «Системы» аукнулся конфликт с миноритариями

Совет директоров АФК «Система» утвердил список кандидатов в новый совет, который предстоит избрать годовому собранию акционеров 24 июня. Как сообщила компания, в списке 11 кандидатов на 11 мест. В нем нет экс-еврокомиссара по торговле, британского политика Питера Мандельсона и главы совета директоров Eurasia Drilling Company Патрика Кланвильяма. Первый избирался в совет с 2013 г., второй – с 2015 г. Их места займут председатель совета МТС («дочки» АФК), экс-президент Deutsche Telekom и глава совета директоров индийской Sistema Shyam Teleservices Рон Зоммер и профессор Высшей школы экономики, член совета директоров «Юнипро» и «Скоростных магистралей» Анна Белова.