Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Миноритарии наказали директора

Независимому директору «Системы» аукнулся конфликт с миноритариями

Лорд Патрик Джеймс Кланвильям не войдет в новый состав совета директоров АФК

Совет директоров АФК «Система» утвердил список кандидатов в новый совет, который предстоит избрать годовому собранию акционеров 24 июня. Как сообщила компания, в списке 11 кандидатов на 11 мест. В нем нет экс-еврокомиссара по торговле, британского политика Питера Мандельсона и главы совета директоров Eurasia Drilling Company Патрика Кланвильяма. Первый избирался в совет с 2013 г., второй – с 2015 г. Их места займут председатель совета МТС («дочки» АФК), экс-президент Deutsche Telekom и глава совета директоров индийской Sistema Shyam Teleservices Рон Зоммер и профессор Высшей школы экономики, член совета директоров «Юнипро» и «Скоростных магистралей» Анна Белова.

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Комментарии  ()
Гаврилов Ярослав
01:36 23.05.2017
Жаль, помню в состав Ростелекома как то входил князь или какой-то барон, тогда была мода, титулованные экспаты самый шик)
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