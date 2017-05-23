«Шереметьево» и «Домодедово» подняли цены на свои услуги

Сборы с авиакомпаний подорожали на 7–15%. Это может обернуться ростом цен на авиабилеты

Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Услуги аэропортов дорожают быстрее инфляции

«Шереметьево» и «Домодедово» с 1 апреля подняли для авиакомпаний аэропортовые сборы, которые зимой прошлого года перестала регулировать в Москве ФАС. Информация о тарифах содержится на их сайтах.