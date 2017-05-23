Цены на оливковое масло растут из-за засухи в Средиземноморье

Цена на оливковое масло первого отжима с начала 2017 г. выросла почти на четверть и уже превысила $4200/т в опте. Из-за засухи в Средиземноморье в этом году его производство может резко снизиться в Греции, Италии, Тунисе. Испании это касается в меньшей степени – эта страна почти не пострадала. «В Италии ситуация ужасная, в Греции ужасная, да и в Тунисе. Можете себе представить, что было бы, если бы в Испании [производство масла] также резко упало?» – рассуждает Панайотис Карантонис, директор Греческой ассоциации производителей и упаковщиков оливкового масла. По его словам, производство в Испании оказалось ниже ожидаемых показателей, но все равно значительно выше, чем в 2012–2013 гг.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров