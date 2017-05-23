Агропром
Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Оливки усохли

Цены на оливковое масло растут из-за засухи в Средиземноморье

Повышение оптовых цен вскоре отразится и на рознице

Цена на оливковое масло первого отжима с начала 2017 г. выросла почти на четверть и уже превысила $4200/т в опте. Из-за засухи в Средиземноморье в этом году его производство может резко снизиться в Греции, Италии, Тунисе. Испании это касается в меньшей степени – эта страна почти не пострадала. «В Италии ситуация ужасная, в Греции ужасная, да и в Тунисе. Можете себе представить, что было бы, если бы в Испании [производство масла] также резко упало?» – рассуждает Панайотис Карантонис, директор Греческой ассоциации производителей и упаковщиков оливкового масла. По его словам, производство в Испании оказалось ниже ожидаемых показателей, но все равно значительно выше, чем в 2012–2013 гг.

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