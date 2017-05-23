Промышленность
Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Мельдоний бьет рекорды

Продажи мельдония в прошлом году выросли в разы

Этому способствовал допинговый скандал с российскими спортсменами

В 2016 г. продажи лекарств с действующим веществом мельдоний в аптеках увеличились в 2,5 раза до 1,3 млрд руб., подсчитали аналитики DSM Group. Основная причина – допинговый скандал, объясняют аналитики. По решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) мельдоний с 1 января 2016 г. оказался в числе запрещенных препаратов, а спустя два месяца, 7 марта, российская теннисистка Мария Шарапова публично призналась в употреблении после 1 января лекарства милдронат, основное действующее вещество которого как раз и есть мельдоний. Согласно отчету WADA от 15 июня 2016 г., с 15 февраля по 29 мая того года мельдоний оказался в 49 допинг-пробах российских спортсменов. Впоследствии все санкции, связанные с употреблением этого препарата, в отношении российских спортсменов, кроме Шараповой, были сняты до 1 октября, т. е. окончания летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 г.

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