Продажи мельдония в прошлом году выросли в разы

Российская теннисистка Мария Шарапова публично призналась в употреблении лекарства милдронат, основа которого как раз мельдоний
Bernat Armangue / AP
В 2016 г. продажи лекарств с действующим веществом мельдоний в аптеках увеличились в 2,5 раза до 1,3 млрд руб., подсчитали аналитики DSM Group. Основная причина – допинговый скандал, объясняют аналитики. По решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) мельдоний с 1 января 2016 г. оказался в числе запрещенных препаратов, а спустя два месяца, 7 марта, российская теннисистка Мария Шарапова публично призналась в употреблении после 1 января лекарства милдронат, основное действующее вещество которого как раз и есть мельдоний. Согласно отчету WADA от 15 июня 2016 г., с 15 февраля по 29 мая того года мельдоний оказался в 49 допинг-пробах российских спортсменов. Впоследствии все санкции, связанные с употреблением этого препарата, в отношении российских спортсменов, кроме Шараповой, были сняты до 1 октября, т. е. окончания летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 г.