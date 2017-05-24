Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: «Силу Сибири» получат все
«Силу Сибири» откроют для всех
Минэнерго и ФАС хотят разрешить доступ в трубу независимым производителям газа, но продавать его можно будет только в России
- Иван Песчинский
- / Ведомости
Недискриминационный доступ может быть предоставлен только к свободным мощностям трубопроводных систем
Максим Стулов / Ведомости
Недискриминационные правила доступа должны распространяться на газопровод «Сила Сибири» после его ввода в эксплуатацию, заявил во вторник начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин (его слова приводит «Интерфакс»). Позиция «Газпрома» в том, что «Сила Сибири» не относится к единой газовой системе и на нее эти правила не распространяются, но судебные решения по газотранспортной системе проекта «Сахалин-2» говорят об обратном, подчеркнул он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров