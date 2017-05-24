«Силу Сибири» откроют для всех

Минэнерго и ФАС хотят разрешить доступ в трубу независимым производителям газа, но продавать его можно будет только в России

Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: «Силу Сибири» получат все

Недискриминационный доступ может быть предоставлен только к свободным мощностям трубопроводных систем Максим Стулов / Ведомости

Недискриминационные правила доступа должны распространяться на газопровод «Сила Сибири» после его ввода в эксплуатацию, заявил во вторник начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин (его слова приводит «Интерфакс»). Позиция «Газпрома» в том, что «Сила Сибири» не относится к единой газовой системе и на нее эти правила не распространяются, но судебные решения по газотранспортной системе проекта «Сахалин-2» говорят об обратном, подчеркнул он.