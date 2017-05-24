Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: «Биокад» нацелился на европейский рынок
Российская фармкомпания «Биокад» нацелилась на европейский рынок
Она планирует построить завод в Финляндии и инвестировать 25 млн евро
- Мария Дранишникова
- / Ведомости
На заводе в Турку «Биокад» будет производить препараты для европейского рынка
Биокард
Разработчик и производитель лекарств «Биокад» сообщил о планах построить в финском Турку завод по производству лекарств. Информация о том, что «Биокад» намерен объявить о создании производства в Турку, есть на сайте Финско-российской торговой палаты – она ссылается на региональный портал Turun Sanomat.
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