Российская фармкомпания «Биокад» нацелилась на европейский рынок

Она планирует построить завод в Финляндии и инвестировать 25 млн евро

Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: «Биокад» нацелился на европейский рынок

На заводе в Турку «Биокад» будет производить препараты для европейского рынка Биокард

Разработчик и производитель лекарств «Биокад» сообщил о планах построить в финском Турку завод по производству лекарств. Информация о том, что «Биокад» намерен объявить о создании производства в Турку, есть на сайте Финско-российской торговой палаты – она ссылается на региональный портал Turun Sanomat.