Промышленность
Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Р-фарм» смотрит на восток

«Р-фарм» через три года планирует выйти на японский рынок

Там компания будет развивать два-три новых продукта

Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров компании и ее основной владелец Алексей Репик (подробнее см. стр. 08–09). По его словам, ГК «Р-фарм» попытается вывести на рынок два-три инновационных продукта.

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