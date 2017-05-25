Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Р-фарм» смотрит на восток
«Р-фарм» через три года планирует выйти на японский рынок
Там компания будет развивать два-три новых продукта
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
Несмотря на стагнацию, японский рынок составляет около $100 млрд.
Shizuo-Kambayashi / AP
Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров компании и ее основной владелец Алексей Репик (подробнее см. стр. 08–09). По его словам, ГК «Р-фарм» попытается вывести на рынок два-три инновационных продукта.
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