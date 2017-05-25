«Р-фарм» через три года планирует выйти на японский рынок

Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Р-фарм» смотрит на восток

Несмотря на стагнацию, японский рынок составляет около $100 млрд. Shizuo-Kambayashi / AP

Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров компании и ее основной владелец Алексей Репик (подробнее см. стр. 08–09). По его словам, ГК «Р-фарм» попытается вывести на рынок два-три инновационных продукта.